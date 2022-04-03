У мережу злили 3-годинне відео з камери служби доставки, на якому російські мародери відправляють з Білорусі награбоване в Україні майно
Видання "Беларускі Гаюн" оприлюднило запис з відділення служби доставки у Мозирі, з якого російські мародери відправляють додому награбоване в Україні майно
Про це повідомляє Беларускі Гаюн у telegram.
Канал оприлюднив три години записів з онлайн-камери кур'єрської служби СДЕК у Мозирі, через яку мародери відправляють крадені в українців речі.
Зокрема, 2 квітня російські солдати відправляли награбоване в Україні через відділення російської служби доставки СДЕК у білоруському місті Мозир за адресою вул. Куйбишева, 32.
На відео чітко видно, що солдати ЗС РФ відправляють телевізори, коробки з кондиціонерами AKAI, електросамокат, алкоголь з цінниками, відеокарти, витяжки, акумулятори для авто та інші речі. На одному з кадрів можна побачити мішок з українського гіпермаркету "Епіцентр".
На відео у військових видно шеврони 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ, який дислокується у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.
- 2 квітня повідомлялося, що у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе