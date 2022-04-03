У мережу злили 3-годинне відео з камери служби доставки, на якому російські мародери відправляють з Білорусі награбоване в Україні майно

Про це повідомляє Беларускі Гаюн у telegram.

Канал оприлюднив три години записів з онлайн-камери кур'єрської служби СДЕК у Мозирі, через яку мародери відправляють крадені в українців речі.

Зокрема, 2 квітня російські солдати відправляли награбоване в Україні через відділення російської служби доставки СДЕК у білоруському місті Мозир за адресою вул. Куйбишева, 32.

На відео чітко видно, що солдати ЗС РФ відправляють телевізори, коробки з кондиціонерами AKAI, електросамокат, алкоголь з цінниками, відеокарти, витяжки, акумулятори для авто та інші речі. На одному з кадрів можна побачити мішок з українського гіпермаркету "Епіцентр".

На відео у військових видно шеврони 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ, який дислокується у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.



2 квітня повідомлялося, що у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари.

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