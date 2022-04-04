Небажаними особами, які мають виїхати з ФРН, є 40 російських дипломатів, - повідомляє Der Shpiegel.



У публікації йдеться про те, що у понеділок (4 квітня. - Ред.) по обіді Федеральне міністерство закордонних справ викликало посла Росії Сєрґєя Нєчаєва. Під час короткої розмови вищому дипломату Кремля повідомили, що 40 російських дипломатів визнані небажаними. Тепер вони повинні залишити Німеччину протягом наступних п’яти днів.



Міністр закордонних справ Анналена Бербок знайшла чіткі слова для пояснення такої позиції, - пише Der Shpiegel. "Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто слідкує за його пропагандою, про волю до знищення, яка виходить за всі межі, – сказала Бербок. - Німеччина повинна протистояти нелюдам силою нашої свободи та нашої людяності".

Щодо рішення вислати велику кількість російських дипломатів, Бербок сказала, що "тут, у Німеччині, вони щодня працювали проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства".



Der Shpiegel пояснює таку позицію очільниці зовнішньополітичного відомства тим, що перед рішенням Федеральне міністерство закордонних справ тісно співпрацювало з Управлінням із захисту конституції. Ще в середині березня спецслужба склала списки російських дипломатів, які прямо чи опосередковано працюють на різні російські спецслужби в Німеччині.



Окрім іншого фрау Бербок натякнула, що російські служби в Німеччині можуть планувати дії проти українських біженців або принаймні шпигувати за ними. Міністерка зазначила, що робота висланих дипломатів є "загрозою для тих, хто звертається до нас за захистом".



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