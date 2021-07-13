Диктатура спеки в Україні триватиме, - Наталка Діденко про погоду 14 липня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Середа, 14 липня, в Україні буде спекотною та сухою.

“Періодично відбуваються поодинокі повстання дощу, який хоча б трохи збиває пиху із високих шапок градусів. Проте поки що, принаймні, диктатура спеки в Україні триває і триватиме. На цьому тижні - точно”, - заявила вона.





Тому завтра в Україні повсюди без опадів.

Температура повітря зараз краще звучить і виглядає нічна: +17°C...+24°C.

Протягом дня в більшості областей України очікується +29°C...+35°C.

У Києві завтра - суха спекотна погода, протягом дня +31°C...+33°C.

“І на такій гарячій пательні столичні мешканці будуть шкваритися ще мінімум тиждень.

Туліться ближче до зелених старих дерев, ховайтеся у їхню тінь, залягайте - розумно - поблизу кондиціонерів та вентиляторів. Ще можна занурювати руки по лікоть у прохолодну воду”, - радить пані Діденко.





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