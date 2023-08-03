"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій
У четвер, 3 серпня, полтавська "Ворскла" зіграє проти грузинської "Діли" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь між "Ворсклою" та "Ділою" відбудеться у грузинському місті Горі та розпочнеться о 20:00. Наживо її покаже YouTube-канал "Еспресо". Трансляція також буде доступна на каналі полтавського футбольного клубу.
На сайті Еспресо.TV буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Діла" - "Ворскла".
"Ворскла" у Лізі конференцій
Попередній матч "Ворскла" - "Діла" закінчився перемогою українців з рахунком 2:1.
У разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною" (Перший матч - 2:1).
Фото: vorskla.com.ua
Коли в єврокубках стартує "Динамо"
На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс" (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. 2-й матч
3 серпня
"Діла" (Грузія) - "Ворскла" (Україна)
Горі, Грузія, стадіон "Тенгіз Бурджанадзе"
Початок - 20:00
Пряма трансляція на YouTube-каналах "Еспресо" і "Ворскла"
На сайті Еспресо.TV буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Діла" - "Ворскла"
Фото: vorskla.com.ua
- У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, за підсумками якого суперників дізналися "Динамо" та "Ворскла".
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