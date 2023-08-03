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"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій

3 серпня, 2023 четвер
07:00
Спорт "Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій

У четвер, 3 серпня, полтавська "Ворскла" зіграє проти грузинської "Діли" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч-відповідь між "Ворсклою" та "Ділою" відбудеться у грузинському місті Горі та розпочнеться о 20:00. Наживо її покаже YouTube-канал "Еспресо". Трансляція також буде доступна на каналі полтавського футбольного клубу. 

На сайті Еспресо.TV буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Діла" - "Ворскла".

"Ворскла" у Лізі конференцій

Попередній матч "Ворскла" - "Діла" закінчився перемогою українців з рахунком 2:1. 

У разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною" (Перший матч - 2:1). 

'Ворскла', Ліга конференцій

Фото: vorskla.com.ua

Коли в єврокубках стартує "Динамо" 

На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс" (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня. 

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 2-й матч 

3 серпня

"Діла" (Грузія) - "Ворскла" (Україна)

Горі, Грузія, стадіон "Тенгіз Бурджанадзе"

Початок - 20:00

Пряма трансляція на YouTube-каналах "Еспресо" і "Ворскла"

На сайті Еспресо.TV буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Діла" - "Ворскла" 

'Ворскла' - 'Діла', Ліга конференцій

Фото: vorskla.com.ua

  • У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, за підсумками якого суперників дізналися "Динамо" та "Ворскла". 
Україна
Грузія
футбол
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