Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь між "Ворсклою" та "Ділою" відбудеться у грузинському місті Горі та розпочнеться о 20:00. Наживо її покаже YouTube-канал "Еспресо". Трансляція також буде доступна на каналі полтавського футбольного клубу.

На сайті Еспресо.TV буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Діла" - "Ворскла".

"Ворскла" у Лізі конференцій

Попередній матч "Ворскла" - "Діла" закінчився перемогою українців з рахунком 2:1.

У разі виходу до третього кваліфікаційного раунду, зустрінеться з сильнішим у протистоянні між кіпрським АПОЕЛ та сербською "Войводиною" (Перший матч - 2:1).

Фото: vorskla.com.ua

Коли в єврокубках стартує "Динамо"

На цій же стадії виступи у Лізі конференцій розпочне київське "Динамо", яке зустрінеться з переможцем пари "Арарат" (Вірменія) - "Аріс" (Греція). Матчі відбудуться 10 та 17 серпня.

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. 2-й матч

3 серпня

"Діла" (Грузія) - "Ворскла" (Україна)

Горі, Грузія, стадіон "Тенгіз Бурджанадзе"

Початок - 20:00

Пряма трансляція на YouTube-каналах "Еспресо" і "Ворскла"

На сайті Еспресо.TV буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Діла" - "Ворскла"

Фото: vorskla.com.ua