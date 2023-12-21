Діловий партнер Зеленського є громадянином РФ з бізнесом у Криму, а його невістка – нердепка від Слуги Народу, – "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода".

Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років.

Після початку війни на Донбасі та окупації Криму, Баруля повернувся в Україну з Москви та уклав партнерство зі студією "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським.

Другий напрямок співпраці Барулі та Зеленського – виробництво серіалів для комерційних телеканалів.

Баруля їздив в окупований Крим аж до 2019 року включно, заїжджаючи на український півострів саме за російським паспортом.

У Судаку в творчого соратника Зеленського залишається три квартири загальною площею 312 квадратних метрів. Які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тим самим юрисдикцію РФ на окупованій українській території.

У 2017 році Баруля став власником земельної ділянки на 7 соток у Судаку. Вже за рік – там же набув у власність ще 6 соток та став власником семиповерхової будівлі, площею у понад 2 тисячі квадратних метрів.

За даними "Схем", станом на грудень 2023 року, у засновника "Ліги Сміху" залишаються дві активні компанії в окупованому Судаку. Ці кампанії зареєстровані після анексії за законами країни-агресорки.

Фірма "Профі", хоч і не закрита, але нині діяльності не веде. А ось друга, "Профіль-Н" – це заклад харчування на центральній набережній Судака під назвою "Прохлада".

За даними російського реєстру "Спарк", виторг кафе за останні 5 років становив понад 15 млн рублів, з яких у 2022 році – 2,5 млн рублів.

З 2019 до 2022 року компанія акумулювала для російського бюджету у вигляді податків більше мільйона рублів, з яких на пів мільйона казна окупантів поповнилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Донька Барулі Ірина Борзова була обрана у Верховну Раду від "Слуги народу". Її чоловіка – зятя Наума Барулі – Зеленський призначив головою Вінницької області.