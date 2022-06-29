Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для "Динамо" це був другий благодійний матч у рамках тренувального збору, який кияни проводять у Швейцарії. Українці пропустили 2 м'ячі від англійця Трей Койла.

Матч відвідали 4 050 глядачів. "Динамо" зіграло не основним складом, адже до команди досі не повернулись гравці збірної, які у червні грали матчі кваліфікації ЧС і Ліги націй.

У "Динамо" триває підготовка до нового сезону УПЛ, і свій наступний поєдинок команда Мірчі Луческу проведе 2 липня проти "Сьйона".

Благодійний матч

29 червня

"Лозанна" (Швейцарія) – "Динамо" 2:0

Голи: Койл 5, 44

"Динамо": Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55), Шепелєв (Яцик, 55), Андрієвський (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46), Буяльський (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 55).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb