"Динамо" оголосило про трансфер нападника з Бразилії за 6 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Вітіньйо підписав з "Динамо" контракт на 5 років. Кияни заплатили бразильському "Атлетико Паранаенсе" 6 млн євро. Вінгер виступатиме в Україні під 22-м номером.



Вітіньйо є вихованцем "Атлетико Паранаенсе", за який і виступав останні чотири сезони. У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює футболіста у 3,5 млн євро.



31 серпня стало відомо, що італійська "Салернітана" домовляється про перехід люксембурзького футболіста "Динамо" Жерсона Родрігеса.