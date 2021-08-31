"Динамо" оголосило про трансфер нападника з Бразилії за 6 млн євро
Бразильський нападник Вітіньйо став гравцем київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Вітіньйо підписав з "Динамо" контракт на 5 років. Кияни заплатили бразильському "Атлетико Паранаенсе" 6 млн євро. Вінгер виступатиме в Україні під 22-м номером.
Вітіньйо є вихованцем "Атлетико Паранаенсе", за який і виступав останні чотири сезони. У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює футболіста у 3,5 млн євро.
- 31 серпня стало відомо, що італійська "Салернітана" домовляється про перехід люксембурзького футболіста "Динамо" Жерсона Родрігеса.
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