Луческу погодився відпустити гравця "Динамо" до італійського клубу

Про це повідомляє Sky Sports у twitter.

За інформацією видання, "Салернітана" близька до підписання контракту з Родрігесом. Очікується, що домовленість про перехід буде досягнута у останній день трансферного вікна у Європи - 31 серпня.

За інформацією FootballHub, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу особисто схвалив продаж Родрігеса, оскільки має претензії до гри вінгера португальського походження.

Жерсон Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році, зіграв за киян 53 матча та забив 9 голів.

"Салернітана" після двох стартових турів чемпіонату Італії не має жодного очка та займає 18-те місце.



ULTIM'ORA MERCATO

SALERNITANA, TRATTATIVA IN CHIUSURA PER GERSON RODRIGUES

L'ESTERNO È TESSERATO PER LA DINAMO KIEV#SkyCalciomercato #SkySport #Salernitana #GersonRodrigues — skysport (@SkySport) August 30, 2021