Луческу погодився відпустити гравця "Динамо" до італійського клубу
Італійська "Салернітана" домовляється про перехід люксембурзького футболіста "Динамо" Жерсона Родрігеса
Про це повідомляє Sky Sports у twitter.
За інформацією видання, "Салернітана" близька до підписання контракту з Родрігесом. Очікується, що домовленість про перехід буде досягнута у останній день трансферного вікна у Європи - 31 серпня.
За інформацією FootballHub, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу особисто схвалив продаж Родрігеса, оскільки має претензії до гри вінгера португальського походження.
Жерсон Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році, зіграв за киян 53 матча та забив 9 голів.
"Салернітана" після двох стартових турів чемпіонату Італії не має жодного очка та займає 18-те місце.
- 22 серпня стало відомо, що Жерсон Родрігес хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
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