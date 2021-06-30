"Динамо" позбулося українського форварда
Форвард "Динамо" Назарій Русин проведе наступний сезон на правах оренди у "Дніпрі-1"
Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
Зазначається, що нападник виступатиме у "Дніпрі-1" в наступному сезоні на правах оренди.
У минулому чемпіонаті України 22-річний Назарій Русин зіграв за "Динамо" лише 1 матч. У другій половину сезону був орендований польською "Легією", але провів за клуб з Варшави лише одну гру на Кубок Польщі.
- 13 квітня стало відомо, що Назарій Русин відмовився грати за резервну команду польської "Легії".
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