"Динамо" позбулося українського форварда

Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

Зазначається, що нападник виступатиме у "Дніпрі-1" в наступному сезоні на правах оренди.

У минулому чемпіонаті України 22-річний Назарій Русин зіграв за "Динамо" лише 1 матч. У другій половину сезону був орендований польською "Легією", але провів за клуб з Варшави лише одну гру на Кубок Польщі.