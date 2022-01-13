"Динамо" прогнало футболіста-іноземця у чемпіонат Словенії

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



"Динамо" відправило футболіста в оренду, але його контракт чинний до кінця цього сезону, то ж Ібрагім Каргбо навряд повернеться у Київ.



22-річний бельгієць приєднався до "Динамо" у зимове міжсезоння 2019/20, проте з того часу провів лише 3 матчі за основну команду. Мав чимало травм. У сезоні-2020/21 виступав на правах оренди за донецький "Олімпік".

"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.



"Цельє" за підсумками 20 турів посідає сьоме місце серед 10 учасників елітного словенського дивізіону.