"Динамо" прогнало футболіста-іноземця у чемпіонат Словенії
Нападник київського "Динамо" Ібрагім Каргбо до кінця сезону гратиме у словенському "Цельє"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Динамо" відправило футболіста в оренду, але його контракт чинний до кінця цього сезону, то ж Ібрагім Каргбо навряд повернеться у Київ.
22-річний бельгієць приєднався до "Динамо" у зимове міжсезоння 2019/20, проте з того часу провів лише 3 матчі за основну команду. Мав чимало травм. У сезоні-2020/21 виступав на правах оренди за донецький "Олімпік".
"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.
"Цельє" за підсумками 20 турів посідає сьоме місце серед 10 учасників елітного словенського дивізіону.
- 9 січня повідомлялося, що колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк стане гравцем одеського "Чорноморця".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.7
Купівля 27.7Продаж 27.97
-
EUR
Купівля 31.56Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе