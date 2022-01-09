Екскапітан "Динамо" повертається до УПЛ

Про це повідомляє Бомбардир.

Микола Морозюк залишався без команди з літа 2021 року, коли залишив турецький "Різеспор" та перебував у статусі вільного агента.

33-річний Морозюк виступав за "Різеспор" з 2019 року. За "Динамо" правий оборонець грав у 2005 – 2010, 2015 – 2019 роках.

"Чорноморець" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на 13-му місці.



Нагадаємо, 30 грудня 2021 року новим головним тренером "Чорноморця" став Роман Григорчук.

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