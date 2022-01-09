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Екскапітан "Динамо" повертається до УПЛ

9 січня, 2022 неділя
11:19
Спорт Микола Морозюк (праворуч)

Колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк стане гравцем одеського "Чорноморця"

Про це повідомляє Бомбардир. 

Микола Морозюк залишався без команди з літа 2021 року, коли залишив турецький "Різеспор" та перебував у статусі вільного агента. 

33-річний Морозюк виступав за "Різеспор" з 2019 року. За "Динамо" правий оборонець грав у 2005 – 2010, 2015 – 2019 роках.

"Чорноморець" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на 13-му місці.
 

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футбол
Динамо
трансфери
Микола Морозюк
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