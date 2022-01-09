Екскапітан "Динамо" повертається до УПЛ
Колишній футболіст київського "Динамо" Микола Морозюк стане гравцем одеського "Чорноморця"
Про це повідомляє Бомбардир.
Микола Морозюк залишався без команди з літа 2021 року, коли залишив турецький "Різеспор" та перебував у статусі вільного агента.
33-річний Морозюк виступав за "Різеспор" з 2019 року. За "Динамо" правий оборонець грав у 2005 – 2010, 2015 – 2019 роках.
"Чорноморець" пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на 13-му місці.
-
Нагадаємо, 30 грудня 2021 року новим головним тренером "Чорноморця" став Роман Григорчук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе