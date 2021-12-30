До УПЛ повернувся один з найкращих українських тренерів
Романа Григорчука призначили новим головним тренером одеського "Чорноморця"
Про це повідомляє офіційний сайт "Чорноморця".
Одесити підписали із Григорчуком контракт на три роки. Тренер вже заявив, що радий повернутися до Одеси.
"Я дуже радий поверненню в дорогий для мене "Чорноморець", до прекрасної Одеси і до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року вболівальники команди мали більше позитивних емоцій",- сказав Григорчук.
56-річний тренер вже очолював "Чорноморець" у 2010 - 2014 роках. Під його керівництвом одесити виходили у фінал Кубка України та 1/16 фіналу Ліги Європи.
Також Григорчук тренував запорізький "Металург", латвійські "Дінабург", "Вентспілс", азербайджанську "Габалу", казахстанську "Астану" та білоруський "Шахтар" із Солігорська. Вигравав чемпіонат Латвії, Казахстану та Білорусі.
На посаді головного тренера "Чорноморця" Роман Григорчук замінив Юрія Мороза, під керівництвом якого одесити пішли на зимову перерву в чемпіонаті України на 13-му місці.
- Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що новим головним тренером "Чорноморця" стане Роман Григорчук.
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