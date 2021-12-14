Клуб УПЛ вирішив повернути одного з найкращих українських тренерів

Про це повідомив журналіст "Футбол 1" Ігор Бурбас у twitter.

За його інформацією, Роман Григорчук вже підписав контракт із "Чорноморцем".

Також відомо, що асистентами головного тренера стануть Олексій Антонов, який сам очолював команду та ексфутболіст "Шахтаря" та "Чорноморця" Олексій Гай.

56-річний Роман Григорчук тренував "Чорноморець" у 2010 - 2014 роках. Під його керівництвом одесити виходили у фінал Кубка України та 1/16 фіналу Ліги Європи.

Також Григорчук тренував запорізький "Металург", латвійські "Дінабург", "Вентспілс", азербайджанську "Габалу", казахстанську "Астану" та білоруський "Шахтар" із Солігорська. Вигравав чемпіонат Латвії, Казахстану та Білорусі.

На посаді головного тренера "Чорноморця" Роман Григорчук замінить Юрія Мороза, під керівництвом якого одесити пішли на зимову перерву в чемпіонаті України на 13-му місці.

