"Чорноморець" переміг "Металіст 1925" у чемпіонаті України
У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Чорноморець" у Одесі переміг "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Чорноморець" вдало розпочав матч та пішов на перерву виграючи з рахунком 2:0 - забили Артур Авагімян та Сергій Кравченко.
"Металіст 1925" скоротив відставання на 57-й хвилині зусиллями Марлісона, який реалізував пенальті.
Чемпіонат України
18-й тур
12 грудня
"Чорноморець" - "Металіст 1925" 2:1
Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 - Марлісон, 57 (пен.)
- Нагадаємо, 10 грудня у стартовому матчі 18-го туру УПЛ "Дніпро-1" розгромно переміг "Маріуполь".
- 11 грудня "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію" та відірвався на 3 очки від "Динамо".
- Також у суботу "Верес" на своєму полі зіграв внічию з "Рухом".
- Крім цього, "Ворскла" зіграла в гостях внічию зі "Львовом"
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