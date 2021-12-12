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"Чорноморець" переміг "Металіст 1925" у чемпіонаті України

12 грудня, 2021 неділя
15:51
Спорт Чорноморець

У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Чорноморець" у Одесі переміг "Металіст 1925"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Чорноморець" вдало розпочав матч та пішов на перерву виграючи з рахунком 2:0 - забили Артур Авагімян та Сергій Кравченко. 

"Металіст 1925" скоротив відставання на 57-й хвилині зусиллями Марлісона, який реалізував пенальті. 

Чемпіонат України

18-й тур 

12 грудня 

"Чорноморець" - "Металіст 1925" 2:1

Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 - Марлісон, 57 (пен.) 

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футбол
Чорноморець
УПЛ
чемпіонат України
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