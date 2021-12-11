"Верес" зіграв внічию з "Рухом" в чемпіонаті України
У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Верес" на своєму полі зіграв унічию з "Рухом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Луцьку "Верес" вийшов вперед на 62-й хвилині, завдяки голу Сергія Панасенка. "Рух" зрівняв рахунок на 82-й хвилині, коли пенальті реалізував Юрій Климчук.
"Верес" та "Рух" зіграли внічию 1:1. Команда з Рівного набрала 23 очка та займає восьме місце. "Рух" з 18 пунктами - 11-й.
Чемпіонат України
18-й тур
11 грудня
"Верес" - "Рух" 1:1
Голи: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (пен.)
- Нагадаємо, 10 грудня у стартовому матчі 18-го туру УПЛ "Дніпро-1" розгромно переміг "Маріуполь".
- 11 грудня "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію" та відірвався на 3 очки від "Динамо".
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