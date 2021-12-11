"Верес" зіграв внічию з "Рухом" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Луцьку "Верес" вийшов вперед на 62-й хвилині, завдяки голу Сергія Панасенка. "Рух" зрівняв рахунок на 82-й хвилині, коли пенальті реалізував Юрій Климчук.

"Верес" та "Рух" зіграли внічию 1:1. Команда з Рівного набрала 23 очка та займає восьме місце. "Рух" з 18 пунктами - 11-й.

Чемпіонат України

18-й тур

11 грудня

"Верес" - "Рух" 1:1

Голи: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (пен.)

Нагадаємо, 10 грудня у стартовому матчі 18-го туру УПЛ "Дніпро-1" розгромно переміг "Маріуполь".

11 грудня "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію" та відірвався на 3 очки від "Динамо".

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