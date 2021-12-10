"Дніпро-1" розтрощив "Маріуполь" у першому матчі 18-го туру УПЛ
У матчі-відкритті 18-го туру УПЛ СК "Дніпро-1" розгромно переміг "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 3:0. За "Дніпро-1" у ворота "Маріуполя" голи забили Артем Довбик, Олександр Пихальонок і Білл.
"Дніпро-1" зберігає відрив від "Зорі" і займає третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 40 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли".
"Маріуполь" займає останнє місце і відстає від "Минаю" на 2 бали.
Українська Прем'єр-ліга
18-й тур
10 грудня
"Маріуполь" - "Дніпро-1" 0:3
Голи: Довбик, 35 (пен.), Пихальонок, 75 (пен.), Білл, 78
Вилучення: Кащук, 45+1
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" розгромив "Львів" з рахунком 6:1.
- 4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".
- Також у суботу "Ворскла" у меншості зіграла внічию з "Рухом" у Львові.
- 5 грудня "Зоря" здолала вдома "Інгулець" та вийшла на третє місце в турнірній таблиці.
- У заключному матчі 17-го туру УПЛ СК "Дніпро-1" переміг одеський "Чорноморець".
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