"Дніпро-1" розтрощив "Маріуполь" у першому матчі 18-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 3:0. За "Дніпро-1" у ворота "Маріуполя" голи забили Артем Довбик, Олександр Пихальонок і Білл.

"Дніпро-1" зберігає відрив від "Зорі" і займає третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 40 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли".



"Маріуполь" займає останнє місце і відстає від "Минаю" на 2 бали.



Українська Прем'єр-ліга



18-й тур



10 грудня



"Маріуполь" - "Дніпро-1" 0:3



Голи: Довбик, 35 (пен.), Пихальонок, 75 (пен.), Білл, 78



Вилучення: Кащук, 45+1

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