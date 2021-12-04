"Ворскла" зіграла внічию з "Рухом" у матчі з вилученням на нереалізованим пенальті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На 38-й хвилині Юрій Климчук змарнував шанс вивести "Рух" вперед, коли не зміг переграти з одинадцятиметрової позначки голкіпера полтавчан Дмитра Різника.

"Ворскла" догравала матч у меншості після вилучення Данила Кравчука на 61-й хвилині за повторне попередження.

"Ворскла" зіграла з "Рухом" внічию 0:0, набрала 32 очка та займає п'яте місце. "Рух" з 17 пунктами йде 11-м.

Чемпіонат України

17-й тур

4 грудня

"Рух" - "Ворскла" 0:0

Вилучення: Кравчук, 61 ("Ворскла")

На 38-й хвилині Климчук ("Рух") не реалізував пенальті

Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" переміг "Львів" з рахунком 6:1.

4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".

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