"Ворскла" зіграла внічию з "Рухом" у матчі з вилученням на нереалізованим пенальті
У 17-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" у меншості зіграла внічию з "Рухом" у Львові
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 38-й хвилині Юрій Климчук змарнував шанс вивести "Рух" вперед, коли не зміг переграти з одинадцятиметрової позначки голкіпера полтавчан Дмитра Різника.
"Ворскла" догравала матч у меншості після вилучення Данила Кравчука на 61-й хвилині за повторне попередження.
"Ворскла" зіграла з "Рухом" внічию 0:0, набрала 32 очка та займає п'яте місце. "Рух" з 17 пунктами йде 11-м.
Чемпіонат України
17-й тур
4 грудня
"Рух" - "Ворскла" 0:0
Вилучення: Кравчук, 61 ("Ворскла")
На 38-й хвилині Климчук ("Рух") не реалізував пенальті
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" переміг "Львів" з рахунком 6:1.
- 4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".
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