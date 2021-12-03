"Шахтар" здійснив камбек і забив 6 голів "Львову" у стартовому матчі 17-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Львів" вийшов вперед на старті зустрічі. Ернест вивів львів'ян вперед на 17-й хвилині. "Шахтар" зумів відповісти лише наприкінці першого тайму - з пенальті забив Тете.



А от у другому таймі "Шахтар" виглядав переконливіше. Забили Педрінью, Артем Бондаренко, Марлос, Тарас Степаненко і Юхим Конопля. "Гірники" перемогли "Львів" з рахунком 6:1.



Перед 17-м туром лідерами турнірної таблиці УПЛ були "Динамо" та "Шахтар". У команд по 41 набраному балу. Кияни вище за різницею забитих - пропущених голів.



Тепер "гірники" вирвались вперед, адже "Динамо" свій матч зіграє лише завтра.



Чемпіонат України



17-й тур



3 грудня



"Шахтар" - "Львів" 5:1



Голи: Тете, 45 (пен.), Педрінью, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (пен.), Степаненко, 86, Конопля, 90 - Ернест, 17



Вилучення: Махмутович, 81

26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".

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