"Шахтар" здійснив камбек і забив 6 голів "Львову" у стартовому матчі 17-го туру УПЛ
У стартовому матчі 17-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг ПФК "Львів" з рахунком 6:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Львів" вийшов вперед на старті зустрічі. Ернест вивів львів'ян вперед на 17-й хвилині. "Шахтар" зумів відповісти лише наприкінці першого тайму - з пенальті забив Тете.
А от у другому таймі "Шахтар" виглядав переконливіше. Забили Педрінью, Артем Бондаренко, Марлос, Тарас Степаненко і Юхим Конопля. "Гірники" перемогли "Львів" з рахунком 6:1.
Перед 17-м туром лідерами турнірної таблиці УПЛ були "Динамо" та "Шахтар". У команд по 41 набраному балу. Кияни вище за різницею забитих - пропущених голів.
Тепер "гірники" вирвались вперед, адже "Динамо" свій матч зіграє лише завтра.
Чемпіонат України
17-й тур
3 грудня
"Шахтар" - "Львів" 5:1
Голи: Тете, 45 (пен.), Педрінью, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (пен.), Степаненко, 86, Конопля, 90 - Ернест, 17
Вилучення: Махмутович, 81
- 26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".
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