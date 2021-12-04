"Динамо" розбило "Верес" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На 21-й хвилині киян вивів вперед Беньямін Вербіч. Невдовзі після перерви Віктор Циганков не реалізував пенальті. Це не завадило "Динамо" довести рахунок до розгромного.

На 61-й хвилині дубль зробив Вербіч, а ще за 3 хвилини відзначився Циганков.

"Динамо" перемогло "Верес" 3:0, набрало 44 очка та наздогнало "Шахтар" в турнірній таблиці. Донеччани також мають 44 пункти, однак випереджають киян завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Чемпіонат України

17-й тур

4 грудня

"Верес" - "Динамо" 0:3

Голи: Вербіч, 21, 61, Циганков, 64



Вилучення: Немчанінов, 87 ("Верес")

На 54-й хвилині Циганков не реалізував пенальті