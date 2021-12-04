"Динамо" розбило "Верес" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
У 17-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 21-й хвилині киян вивів вперед Беньямін Вербіч. Невдовзі після перерви Віктор Циганков не реалізував пенальті. Це не завадило "Динамо" довести рахунок до розгромного.
На 61-й хвилині дубль зробив Вербіч, а ще за 3 хвилини відзначився Циганков.
"Динамо" перемогло "Верес" 3:0, набрало 44 очка та наздогнало "Шахтар" в турнірній таблиці. Донеччани також мають 44 пункти, однак випереджають киян завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
Чемпіонат України
17-й тур
4 грудня
"Верес" - "Динамо" 0:3
Голи: Вербіч, 21, 61, Циганков, 64
Вилучення: Немчанінов, 87 ("Верес")
На 54-й хвилині Циганков не реалізував пенальті
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" переміг "Львів" з рахунком 6:1.
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