"Зоря" перемогла "Інгулець" та вийшла на третє місце в УПЛ
У 17-му турі чемпіонату України з футболу "Зоря" переграла вдома "Інгулець" та вийшла на третє місце в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Запоріжжі "Зоря" повела у рахунку на 62-й хвилині, коли відзначився Денис Фаворов.
Команда Віктора Скрипника перемогла 1:0, набрала 35 очок та вийшла на третє місце. Луганчан випереджають "Шахтар" та "Динамо", які мають по 44 пункти.
"Інгулець" з 10 балами посідає передостанню - 15-ту позицію.
Чемпіонат України
17-й тур
5 грудня
"Зоря" - "Інгулець" 1:0
Гол: Фаворов, 62
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" розгромив "Львів" з рахунком 6:1.
- 4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".
- Також у суботу "Ворскла" у меншості зіграла внічию з "Рухом" у Львові.
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