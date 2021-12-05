"Зоря" перемогла "Інгулець" та вийшла на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Запоріжжі "Зоря" повела у рахунку на 62-й хвилині, коли відзначився Денис Фаворов.

Команда Віктора Скрипника перемогла 1:0, набрала 35 очок та вийшла на третє місце. Луганчан випереджають "Шахтар" та "Динамо", які мають по 44 пункти.

"Інгулець" з 10 балами посідає передостанню - 15-ту позицію.

Чемпіонат України

17-й тур

5 грудня

"Зоря" - "Інгулець" 1:0

Гол: Фаворов, 62

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb