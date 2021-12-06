Гол Довбика з пенальті приніс СК "Дніпро-1" перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Чорноморець" вийшов вперед першим завдяки голу Євгена Ісаєнка на 12-й хвилині. "Дніпро-1" одразу ж відповів і свій м'яч забив Олександр Пихальонок.



Вирішальний момент трапився на 64-й хвилині, коли Артем Довбик реалізував пенальті та вивів "Дніпро-1" вперед. Крапку в матчі на 74-й хвилині поставив Данило Ігнатенко.

"Дніпро-1" обійшов "Зорю" і піднявся на третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 37 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли".



Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Шахтар" та "Динамо", які мають по 44 пункти.

"Чорноморець" з 11 балами посідає 14-ту позицію.

Чемпіонат України

17-й тур

6 грудня

"Дніпро-1" - "Чорноморець" 3:1

Голи: Пихальонок, 20, Довбик, 64 (пен.), Ігнатенко, 74 - Ісаєнко, 12

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb