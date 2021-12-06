Гол Довбика з пенальті приніс СК "Дніпро-1" перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ
У заключному матчі 17-го туру УПЛ СК "Дніпро-1" переміг одеський "Чорноморець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Чорноморець" вийшов вперед першим завдяки голу Євгена Ісаєнка на 12-й хвилині. "Дніпро-1" одразу ж відповів і свій м'яч забив Олександр Пихальонок.
Вирішальний момент трапився на 64-й хвилині, коли Артем Довбик реалізував пенальті та вивів "Дніпро-1" вперед. Крапку в матчі на 74-й хвилині поставив Данило Ігнатенко.
"Дніпро-1" обійшов "Зорю" і піднявся на третю позицію у таблиці УПЛ. У дніпрян 37 очок, а в луганчан - 35. П'ята позиція і 32 бали у "Ворскли".
Лідерами турнірної таблиці УПЛ є "Шахтар" та "Динамо", які мають по 44 пункти.
"Чорноморець" з 11 балами посідає 14-ту позицію.
Чемпіонат України
17-й тур
6 грудня
"Дніпро-1" - "Чорноморець" 3:1
Голи: Пихальонок, 20, Довбик, 64 (пен.), Ігнатенко, 74 - Ісаєнко, 12
- Нагадаємо, 3 грудня у стартовому матчі 17-го туру чемпіонату України "Шахтар" розгромив "Львів" з рахунком 6:1.
- 4 грудня "Динамо" перемогло у Луцьку "Верес".
- Також у суботу "Ворскла" у меншості зіграла внічию з "Рухом" у Львові.
- 5 грудня "Зоря" здолала вдома "Інгулець" та вийшла на третє місце в турнірній таблиці.
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