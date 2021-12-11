"Шахтар" переміг "Олександрію" та відірвався від "Динамо" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" у заключному матчі в 2021 році був змушений відіграватися після того, як на 63-й хвилині "Олександрію" вивів вперед Олег Кожушко. За 7 хвилин рахунок зрівняв Манор Соломон.

Перемогу "Шахтарю" на 76-й хвилині приніс Жуніор Мораес, який відновився від травми та вийшов на поле вперше у нинішньому сезоні.

"Шахтар" переміг "Олександрію" 2:1, набрав 47 очок та вийшов на перше місце. Донеччани випереджають "Динамо" на 3 очка. Кияни 12 грудня завершать першу частину чемпіонату України матчем із "Зорею".

"Олександрія" має 26 пунктів та йде шостою.

Чемпіонат України

18-й тур

11 грудня

"Олександрія" - "Шахтар" 1:2

Голи: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 76