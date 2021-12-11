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"Шахтар" переміг "Олександрію" та відірвався від "Динамо" в УПЛ

11 грудня, 2021 субота
16:09
Спорт Тарас Степаненко (на передньому плані)

У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Шахтар" у заключному матчі в 2021 році був змушений відіграватися після того, як на 63-й хвилині "Олександрію" вивів вперед Олег Кожушко. За 7 хвилин рахунок зрівняв Манор Соломон. 

Перемогу "Шахтарю" на 76-й хвилині приніс Жуніор Мораес, який відновився від травми та вийшов на поле вперше у нинішньому сезоні. 

"Шахтар" переміг "Олександрію" 2:1, набрав 47 очок та вийшов на перше місце. Донеччани випереджають "Динамо" на 3 очка. Кияни 12 грудня завершать першу частину чемпіонату України матчем із "Зорею".  

"Олександрія" має 26 пунктів та йде шостою. 

Чемпіонат України

18-й тур 

11 грудня 

"Олександрія" - "Шахтар" 1:2

Голи: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 76 

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