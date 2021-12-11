"Ворскла" не змогла переграти "Львів" у чемпіонаті України
У 18-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" зіграла в гостях внічию зі "Львовом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Львові "Ворскла" повела в рахунку на 65-й хвилині, коли забив Амілкар Коджові. "Львів" відігрався на 74-й хвилині зусиллями Артура Ременяка.
Матч завершився внічию 1:1. "Ворскла" набрала 33 очки та пішла на зимову перерву в чемпіонаті України на п'ятому місці. "Львів" має 17 пунктів, він іде 12-м.
Чемпіонат України
18-й тур
11 грудня
"Львів" - "Ворскла" 1:1
Голи: Ременяк, 74 - Коджові, 65
- Нагадаємо, 10 грудня у стартовому матчі 18-го туру УПЛ "Дніпро-1" розгромно переміг "Маріуполь".
- 11 грудня "Шахтар" переграв у гостях "Олександрію" та відірвався на 3 очки від "Динамо".
- Також у суботу "Верес" на своєму полі зіграв внічию з "Рухом".
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