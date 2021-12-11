"Ворскла" не змогла переграти "Львів" у чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Львові "Ворскла" повела в рахунку на 65-й хвилині, коли забив Амілкар Коджові. "Львів" відігрався на 74-й хвилині зусиллями Артура Ременяка.

Матч завершився внічию 1:1. "Ворскла" набрала 33 очки та пішла на зимову перерву в чемпіонаті України на п'ятому місці. "Львів" має 17 пунктів, він іде 12-м.

Чемпіонат України

18-й тур

11 грудня

"Львів" - "Ворскла" 1:1

Голи: Ременяк, 74 - Коджові, 65

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