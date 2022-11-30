Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві динамівців на 20-й хвилині вивів вперед Віталій Буяльський. Незабаром перевагу команди Мірчі Луческу збільшив Владислав Ванат.

До розгромного рахунок на 77-й хвилині довів Віктор Циганков.

"Динамо" перемогло "Металіст" 3:0, набрало 30 очок та вийшло на третє місце. Кияни лише за додатковими показниками поступаються "Шахтарю", який також має 30 пунктів. У донеччан є дві гри у запасі.

"Металіст" з 16 балами займає десяте місце. Лідирує в прем'єр-лізі "Дніпро-1", в якого 35 очок.

Чемпіонат України

Перенесений матч 7-го туру

30 листопада

"Динамо" - "Металіст" 3:0

Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 77

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