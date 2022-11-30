"Динамо" розбило "Металіст" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
У перенесеному матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" переграло "Металіст" та наздогнало "Шахтар" в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві динамівців на 20-й хвилині вивів вперед Віталій Буяльський. Незабаром перевагу команди Мірчі Луческу збільшив Владислав Ванат.
До розгромного рахунок на 77-й хвилині довів Віктор Циганков.
"Динамо" перемогло "Металіст" 3:0, набрало 30 очок та вийшло на третє місце. Кияни лише за додатковими показниками поступаються "Шахтарю", який також має 30 пунктів. У донеччан є дві гри у запасі.
"Металіст" з 16 балами займає десяте місце. Лідирує в прем'єр-лізі "Дніпро-1", в якого 35 очок.
Чемпіонат України
Перенесений матч 7-го туру
30 листопада
"Динамо" - "Металіст" 3:0
Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 77
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