"Динамо" та "Шахтар" можуть отримати місце у європейській футбольній Суперлізі

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, у створені Суперліги й надалі зацікавлені італійський "Ювентус" та іспанські "Реал" і "Барселона". У новому проєкті турніру передбачається, що у ньому разом з найбагатшими клубами Європи візьмуть участь найпопулярніші клуби з інших країн, які переросли рівень своїх національних чемпіонатів.

Мова про Шотландію, Туреччину, Україну, Португалію, Бельгію, Нідерланди та Росію.

Зазначається, що Суперліга відмовилася від ідеї забронювати місце в турнірі для 15 клубів, а хоче створити піраміду ліг, у якій команди рухатимуться між дивізіонами. Найсильніший складатиметься з 20 клубів, другий - з двох підгруп, третій - з чотирьох. Таким чином, в проєкті зможуть взяти участь 140 клубів.

За запропонованими Суперлігою критеріями, на участь у ній зможуть розраховувати два українських клуби - "Динамо" та "Шахтар".