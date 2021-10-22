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"Динамо" та "Шахтар" можуть отримати місце у європейській футбольній Суперлізі

22 жовтня, 2021 п'ятниця
14:37
Спорт Суперліга

Організатори Суперліги розробили новий проєкт турніру, в який можуть отримати запрошення українські топклуби

Про це повідомляє The Athletic

За інформацією видання, у створені Суперліги й надалі зацікавлені італійський "Ювентус" та іспанські "Реал" і "Барселона". У новому проєкті турніру передбачається, що у ньому разом з найбагатшими клубами Європи візьмуть участь найпопулярніші клуби з інших країн, які переросли рівень своїх національних чемпіонатів. 

Мова про Шотландію, Туреччину, Україну, Португалію, Бельгію, Нідерланди та Росію.

Зазначається, що Суперліга відмовилася від ідеї забронювати місце в турнірі для 15 клубів, а хоче створити піраміду ліг, у якій команди рухатимуться між дивізіонами. Найсильніший складатиметься з 20 клубів, другий - з двох підгруп, третій - з чотирьох. Таким чином, в проєкті зможуть взяти участь 140 клубів. 

За запропонованими Суперлігою критеріями, на участь у ній зможуть розраховувати два українських клуби - "Динамо" та "Шахтар". 

  • Нагадаємо, 28 вересня УЄФА відмовився від санкцій проти засновників Суперліги - іспанських "Реалу" і "Барселони" та італійського "Ювентуса". 
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футбол
Динамо
Шахтар
Ювентус
Барселона
Реал
Суперліга
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