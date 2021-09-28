Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт УЄФА ухвалив важливе рішення щодо санкцій проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса" у справі про Суперлігу

УЄФА ухвалив важливе рішення щодо санкцій проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса" у справі про Суперлігу

28 вересня, 2021 вiвторок
09:03
Спорт Президент УЄФА Александер Чеферін

УЄФА відмовився від санкцій проти засновників Суперліги - іспанських "Реалу" і "Барселони" та італійського "Ювентуса"

Про це повідомляє AP

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив, що закрив дисциплінарну справу проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса". 

УЄФА скасував усі санкції проти цих клубів. Також анульовано штрафи для решти дев'яти команд, які були готові взяти участь в Суперлізі.

Дисциплінарну справу щодо цих команд було порушено в травні після того, як вони спробували створити Суперлігу. 

У вересні мадридський суд заборонив УЄФА карати клуби за створення Суперліги та зобов'язав організацію зняти всі санкції.

  • Нагадаємо, 21 вересня суд в Іспанії наказав УЄФА скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги. 
 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
футбол
суд
Ювентус
УЄФА
Барселона
Реал
Суперліга
дискваліфікація
Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
26 вересня, 2021 неділя
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після матчів 9-го туру чемпіонату України
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
26 вересня, 2021 неділя
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.55
    Купівля 26.55
    Продаж 26.77
  • EUR
    Купівля 30.99
    Продаж 31.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 вересня
10:12
Компанія Безоса анонсувала наступний політ туристів до космосу
10:11
У Києві 28 вересня через матч "Шахтар"-"Інтер" можуть закрити вхід на три станції метро
10:10
Олександр Зінченко
Українець Зінченко не зіграє проти Мессі, Неймара та Мбаппе у Лізі чемпіонів
10:00
Києву повернули 19 га землі на Совських ставках вартістю 614 млн грн
09:54
20% нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, пов'язані з РФ, - координатор спецслужб
09:48
Уперше в історії: ціна газу в Європі перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів
09:38
Зміні в уряді будуть на початку жовтня, - Арахамія
09:38
Олександр Усик (ліворуч) проти Ентоні Джошуа
Абсолютний чемпіон світу пояснив, чому реванш Усик - Джошуа не має сенсу
09:27
Зеленський запропонував Facebook відкрити офіс в Україні
09:19
курс долара
Курс валют: долар продовжує дорожчати
09:10
США заборонять в'їжджати до країни щепленим російською COVID-вакциною "Спутник V"
08:56
Україна хоче провести "Нормандський саміт" ще за участі Меркель, - Єрмак
08:52
В Україні впродовж доби померли 143 пацієнти з COVID-19, заразилися 6 552 людини, у тому числі 574 дитини
08:45
"Відповідати без жалю і співчуттів": Кулеба назвав газовий контракт Угорщини з РФ ударом, Будапешт заявив про "втручання" України
08:42
Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа
Менеджер Усика заявив, що рефері у бою з Джошуа вкрав в українця нокаут
08:22
Майкон (ліворуч) та Артуро Відаль
"Шахтар" - "Інтер": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:18
Блокування інтернет
На рівні з Анголою і Еквадором: Freedom House визнала Україну країною з "частково вільним інтернетом"
07:49
На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки і мікроавтобус: загинули 4 людини, ще 7 госпіталізовані
07:26
Окупанти поранили бійця ООС, українські військові відповіли вогнем
07:15
"Шахтар" - "Інтер"​​​​​​​
"Шахтар" - "Інтер": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:00
гарбузи
Гормони щастя, багряне листя і пироги: скажи "Ні!" осінній депресії
2021, понедiлок
27 вересня
22:55
коронавірус
У Чернівецькій області чотири школи відправили на карантин через випадки коронавірусу
22:49
Президентські та парламентські вибори: Зеленський заявив про плани розширити електронні послуги в Україні
22:29
вакцина
Іспанія пожертвує третім країнам 30 млн доз вакцин від коронавірусу
22:20
Джо Байден
Коронавірус: Байден отримав третю дозу вакцини
22:08
"Металіст 1925" - "Чорноморець"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 9-го туру чемпіонату України
21:59
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Ненавидіти росіян - для нього як ненавидіти своє дитинство, - президент ФБУ неоднозначно захистив Усика
21:58
камери на дорогах
На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР
21:36
Замах на Шефіра
Замах на Шефіра: водій продовжує лікуватися у "Феофанії"
21:27
"Чорноморець" - "Інгулець"
"Чорноморець" та "Інгулець" зіграли внічию в останньому матчі 9-го туру УПЛ
21:23
собаки
Президент Південної Кореї пропонує заборонити їсти собак у країні
20:51
військовий марш
В Україні змінили положення про військову службу в ЗСУ
20:36
Тюрма на Лонцького
В українського політв'язня Яцкіна в Криму погіршився стан здоров'я
20:33
Вимагала щомісячні відкати у підприємця: на Полтавщині судитимуть посадовицю ДПС
20:22
Олександр Усик
У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси, - Усик зізнався, коли стався переломний момент у його бою з Джошуа
20:06
COVID-сертифікати
У застосунку "Дія" не можна отримати внутрішній COVID-сертифікат без біометричного паспорта, - Мінцифри
19:59
Мирон Маркевич
Маркевич дав прогноз на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер"
19:41
Телескоп Hubble
Hubble показав фотографію спіральної галактики в сузір'ї Терези
19:22
Дмитро Разумков
Разумкова поки не запрошували на засідання "слуг" у Трускавці
19:13
коронавірус
На Сумщині у двох закладах освіти виявили випадки COVID-19: там не вакцинувались 80% персоналу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV