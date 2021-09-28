УЄФА ухвалив важливе рішення щодо санкцій проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса" у справі про Суперлігу
УЄФА відмовився від санкцій проти засновників Суперліги - іспанських "Реалу" і "Барселони" та італійського "Ювентуса"
Про це повідомляє AP.
Союз європейських футбольних асоціацій оголосив, що закрив дисциплінарну справу проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса".
УЄФА скасував усі санкції проти цих клубів. Також анульовано штрафи для решти дев'яти команд, які були готові взяти участь в Суперлізі.
Дисциплінарну справу щодо цих команд було порушено в травні після того, як вони спробували створити Суперлігу.
У вересні мадридський суд заборонив УЄФА карати клуби за створення Суперліги та зобов'язав організацію зняти всі санкції.
- Нагадаємо, 21 вересня суд в Іспанії наказав УЄФА скасувати санкції щодо клубів-засновників Суперліги.
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