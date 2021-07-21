"Динамо" віддало в оренду клубу УПЛ одразу 12 футболістів
Київське "Динамо" орендувало одеському "Чорноморцю" 12 футболістів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Із "Динамо" до "Чорноморця" перейшли воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цитаїшвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.
Усі гравці виступатимуть за одеський клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/2022.
Перший матч у новому чемпіонаті України "Чорноморець" зіграє 25 липня з чернігівською "Десною".
- Нагадаємо, 10 липня "Динамо" орендувало у московського ЦСКА білоруського форварда Іллю Шкуріна.
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