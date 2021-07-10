До "Динамо" перейшов білоруський футболіст, який виступив проти режиму Лукашенка

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Динамо" орендувало Шкуріна у ЦСКА до літа 2022 року із правом подальшого викупу.

21-річний форвард є вихованцем "Вітебська" та виступав за російський клуб з 2020 року, за який зіграв 19 матчів та забив 3 гола.

У серпні 2020 року Ілля Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі, поки в країні при владі перебуває самопроголошений президент Олександр Лукашенко.