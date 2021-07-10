До "Динамо" перейшов білоруський футболіст, який виступив проти режиму Лукашенка
Київське "Динамо" орендувало у московського ЦСКА білоруського форварда Іллю Шкуріна, який виступив проти режиму Олександра Лукашенка
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Динамо" орендувало Шкуріна у ЦСКА до літа 2022 року із правом подальшого викупу.
21-річний форвард є вихованцем "Вітебська" та виступав за російський клуб з 2020 року, за який зіграв 19 матчів та забив 3 гола.
У серпні 2020 року Ілля Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі, поки в країні при владі перебуває самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
- 8 липня повідомлялося, що форвард московського ЦСКА Ілля Шкурін може перейти в київське "Динамо".
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