"Динамо" знайшло заміну вихованцю "Реалу" в Москві

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.



За інформацією джерела, переговори "Динамо" і ЦСКА стосовно трансферу Іллі Шкуріна знаходяться на завершальній стадії. Клуби обговорюють оренду з правом викупу. Білорус може приєднатися до київського клубу вже на другому тренувальному зборі.



21-річний Шкурін зі січня 2020 року виступає за московський ЦСКА. У минулому сезоні білорус зіграв 9 матчів і забив 3 голи.



У серпні 2020 року Шкурін відмовився приїжджати в Білорусь, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

7 липня вихованець "Реалу" Фран Соль покинув київське "Динамо".