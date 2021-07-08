"Динамо" знайшло заміну вихованцю "Реалу" в Москві
Форвард московського ЦСКА Ілля Шкурін може перейти в київське "Динамо"
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.
За інформацією джерела, переговори "Динамо" і ЦСКА стосовно трансферу Іллі Шкуріна знаходяться на завершальній стадії. Клуби обговорюють оренду з правом викупу. Білорус може приєднатися до київського клубу вже на другому тренувальному зборі.
21-річний Шкурін зі січня 2020 року виступає за московський ЦСКА. У минулому сезоні білорус зіграв 9 матчів і забив 3 голи.
У серпні 2020 року Шкурін відмовився приїжджати в Білорусь, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.
- 7 липня вихованець "Реалу" Фран Соль покинув київське "Динамо".
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