"Динамо" позбулось непотрібного вихованця "Реалу"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ейбара".



Наступний сезон Фран Соль проведе в оренді в іспанському "Ейбарі". Фінансові умови угоди не повідомляються. Також не ясно, чи буде в "Ейбара" право викупу футболіста.

29-річний іспанець народився в Мадриді та займався у футбольних школах "Вікальваро", "Райо Вальєкано" та "Реалу". Виступав за "Реал", "Луго", "Ов’єдо", "Вільярреал" і нідерландський "Віллем ІІ".

До "Динамо" Соль перейшов у січні 2019 року, зіграв за киян 24 матчі та відзначився 4 голами. Минулий сезон нападник провів в оренді у "Тенеріфе".

За "Тенеріфе" у іспанець провів 38 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі. Команда з Канарських островів посіла у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії 14-те місце.



"Ейбар" вилетів до Сегунди, посівши останнє місце в Ла Лізі.

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