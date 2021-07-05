"Динамо" знайшло нову команду для непотрібного вихованця "Реалу"
Нападник київського "Динамо" Фран Соль незабаром стане гравцем іспанського "Ейбара"
Про це повідомляє журналіст Маноха Дасвані у Twitter.
За інформацією інсайдера, угода між клубами вже закрита. Офіційно про перехід буде оголошено в найближчі дні. Поки невідомо, Фран Соль гратиме в оренді, чи на повноцінній основі стане гравцем "Ейбара".
29-річний іспанець народився в Мадриді та займався у футбольних школах "Вікальваро", "Райо Вальєкано" та "Реалу". Виступав за "Реал", "Луго", "Ов’єдо", "Вільярреал" і нідерландський "Віллем ІІ".
До "Динамо" Соль перейшов у січні 2019 року, зіграв за киян 24 матчі та відзначився 4 голами. Минулий сезон нападник провів в оренді у "Тенеріфе".
За "Тенеріфе" у іспанець провів 38 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі. Команда з Канарських островів посіла у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії 14-те місце.
"Ейбар" вилетів до Сегунди, посівши останнє місце в Ла Лізі.
- Нагадаємо, 11 травня Фран Соль заявив, що повертається з оренди у "Тенеріфе" до "Динамо".
- 7 червня повідомлялось, що іспанський "Ейбар" активно цікавиться форвардом "Динамо" Франом Солем.
- 18 червня ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів зробив пропозицію "Динамо" стосовно трансферу Соля.
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