"Динамо" знайшло нову команду для непотрібного вихованця "Реалу"

Про це повідомляє журналіст Маноха Дасвані у Twitter.



За інформацією інсайдера, угода між клубами вже закрита. Офіційно про перехід буде оголошено в найближчі дні. Поки невідомо, Фран Соль гратиме в оренді, чи на повноцінній основі стане гравцем "Ейбара".

29-річний іспанець народився в Мадриді та займався у футбольних школах "Вікальваро", "Райо Вальєкано" та "Реалу". Виступав за "Реал", "Луго", "Ов’єдо", "Вільярреал" і нідерландський "Віллем ІІ".

До "Динамо" Соль перейшов у січні 2019 року, зіграв за киян 24 матчі та відзначився 4 голами. Минулий сезон нападник провів в оренді у "Тенеріфе".

За "Тенеріфе" у іспанець провів 38 матчів, забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі. Команда з Канарських островів посіла у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії 14-те місце.



"Ейбар" вилетів до Сегунди, посівши останнє місце в Ла Лізі.