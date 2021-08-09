"Динамо" встановило шалене історичне досягнення в УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



У матчі 3-го туру УПЛ київське "Динамо" обіграло луганську "Зорю" (2:1). Цей виграш став ювілейним - 650-м у вітчизняному вищому дивізіоні



355 перемог "Динамо" здобула у домашніх матчах, 295 - виїзні. Цього показника поки не досяг жоден з українських клубів.

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