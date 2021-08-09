"Динамо" встановило шалене історичне досягнення в УПЛ
"Динамо" першим серед українських клубів досягнуло позначки у 650 перемог в УПЛ
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
У матчі 3-го туру УПЛ київське "Динамо" обіграло луганську "Зорю" (2:1). Цей виграш став ювілейним - 650-м у вітчизняному вищому дивізіоні
355 перемог "Динамо" здобула у домашніх матчах, 295 - виїзні. Цього показника поки не досяг жоден з українських клубів.
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