Директор ЦРУ зустрівся в Анкарі з Наришкіним і застеріг РФ від застосування ядерної зброї в Україні
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у турецькій столиці Анкарі зустріч із головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним
Про це пише The New York Times.
Візит Бернса до Туреччини та зустріч із російськими представниками підтвердили у Раді нацбезпеки США. Це перша зустріч між представниками США та Росії з повномасштабного початку вторгнення російської армії в Україну.
У США зазначили, що Бернс на зустрічі застеріг Росію від застосування ядерної зброї в Україні. Також Бернс і Наришкін обговорювали долю затриманих у РФ американців.
У Раді нацбезпеки США підкреслили, що Бернс не обговорював будь-які питання врегулювання або завершення війни в Україні. Там також зазначили, що українську владу заздалегідь попередили про зустріч Бернса з Наришкіним.
- Газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що за даними розвідки російські генерали обговорювали, за яких умов Росія могла би застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. У Кремлі цю інформацію заперечили.
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