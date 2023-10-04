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Головна Кримінал Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті майже 250 тис. грн на системі оповіщення

Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті майже 250 тис. грн на системі оповіщення

4 жовтня, 2023 середа
13:59
Кримінал система оповіщення сирена

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру у розтраті майже 250 тисяч гривень бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, у червні 2022 року посадовець уклав договір із приватним товариством, яке мало провести капітальний ремонт для модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення в Деснянському районі Києва. Її використовують для швидкого оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі повітряних тривог. 

Для робіт з модернізації було виділено майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

"Надалі директор Департаменту, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання. Незаконні дії директора Департаменту призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи", - йдеться у повідомленні. 

Тож директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі тривають експертизи щодо інших матеріалів та обладнання, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення.

"Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації. На теперішній час директор згаданого Департаменту відсторонений від посади в межах іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття", - додали в прокуратурі. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше підозру отримав директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Він, за даними слідства, розтратив бюджетні кошти, які були спрямовані на будівництво водопроводу та тротуарів.
Суспільство
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