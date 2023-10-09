Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими в переговорах про вступ України в ЄС, - Кулеба

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

"Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС. Агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу", - заявив міністр.

За його словами, мова йде не лише про реформу процедур, а й про реформу політик. Кулеба припускає, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати і під тиском внутрішніх чинників, і під тиском перспективи членства України.

"Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", – наголосив очільник МЗС.