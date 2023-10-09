Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими в переговорах про вступ України в ЄС, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу "найважчі" дискусії виникатимуть на питанні щодо сільського господарства
Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.
"Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС. Агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу", - заявив міністр.
За його словами, мова йде не лише про реформу процедур, а й про реформу політик. Кулеба припускає, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати і під тиском внутрішніх чинників, і під тиском перспективи членства України.
"Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", – наголосив очільник МЗС.
- Також напередодні заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.
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