Діти генпрокурора "страждають" за Україною у Нью-Йорку та на Лазуровому березі
Президент Володимир Зеленський доручив оперативно розробити новий підхід до мобілізації
Російсько-українська війна триває в активній фазі понад 21 місяць, і багато питань постають все гостріше. Ключове — питання мобілізації, поповнення лав ЗСУ. Багато бійців виснажені, втомлені, чимало з них повернулися до лав Сил оборони після поранень.
Президент Володимир Зеленський доручив оперативно розробити новий підхід до мобілізації. Справа, безумовно, потрібна, проте, крім сухих рядків нормативного акту, потрібні й дії, які створюють необхідний медійний ефект, конче необхідний в сучасному світі. В Ізраїлі, наприклад, у лавах ЦАХАЛ перебуває стільки дітей високопосадовців, що з них можна сформувати окремий підрозділ.
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Як в Україні? У нас з цим гірше. Знайти VIP-синів простіше не у лавах ЗСУ, а у соцмережах.
Наприклад, син генерального прокурора Андрія Костіна засвітився у Нью-Йорку, причому не в тому, що у Донецькій області, а у тому, що за Атлантичним океаном. Негарно це в умовах війни. Негарно, якщо згадати, що і донька Костіна "страждала за Батьківщиною" десь на Лазурному березі.
Політична відповідальність в умовах війни має підкріплюватися моральними якостями, і коли генеральний прокурор ховає за кордоном своїх дітей (думаю, що він не один), то його дії мають перебувати у сфері постійної уваги, враховуючи, що ця посада за президентства Зеленського часом нагадує катапульту. Руслан Рябошапка, Ірина Венедіктова вам це підтвердять...
Про автора. Євген Магда, політолог
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