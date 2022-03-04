"Діти у підвалах без їжї та води": Денісова заявила, що російські окупанти спричиняють у Ворзелі гуманітарну катастрофу

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



"Щойно отримала інформацію щодо критичної ситуації у м. Ворзелі, де зараз фактично пекло!" - наголосила вона.



Окупанти скоюють злочини проти людства та людяності, стріляючи по житлових будинках. Мирні мешканці, зокрема діти, постійно перебувають у підвалах без їжі й води. Літні люди в будинку для осіб похилого віку залишаються без ліків і речей першої необхідності.



У більшості районів міста відсутнє світло, тепло та водопостачання. Унаслідок постійних обстрілів їх неможливо відновити.



Зараз немає жодного гуманітарного коридору для можливості виїхати з міста. Окупанти блокують дорогу на виїзд. Омбудсман зауважила, що "все це наближає час гуманітарної катастрофи в місті".



"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та міжнародні правозахисні організації сприяти створенню безпечної евакуації цивільного населення у відповідності до міжнародних гуманітарних норм. Прошу країни-члени НАТО закрийте небо над Україною!" - заявила Людмила Денісова.

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