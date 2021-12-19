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Дитяче Євробачення-2021 виграла Вірменія, Україна зайняла шосте місце
Україна зайняла шосте місце на дитячому Євробаченні-2021
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перемогла представниця Вірменії Малена з піснею Qami Qami ("Вітер, вітер"), яка набрала 224 бали.Українка Олена Усенко з піснею "Важіль" посіла 6-те місце, отримавши 125 балів.
Загалом у конкурсі взяли участь представники 19 країн, серед яких: Німеччина, Грузія, Польща, Мальта, Італія, Болгарія, Росія, Ірландія, Вірменія, Казахстан, Албанія, Україна, Франція, Азербайджан, Нідерланди, Іспанія, Сербія, Північна Македонія, Португалія.
Результати Дитячого Євробачення-2021 визначалися сумою голосів міжнародних глядачів (50% від загальної кількості балів) і голосів національних журі (50% від загальної кількості балів).
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