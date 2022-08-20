Дітям з Харкова треба їхати, - депутат облради Дорошенко

Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської обласної ради, боєць Нацгвардії України Олександр Дорошенко.

"У Харкові небезпечно. Я всім говорю - у кого є можливість, у кого є діти - їдьте. Навіть дорослій людині, а дитині, щоб вона слухала прильоти для психіки та нервової системи - це не дуже. Моя порада - виїжджайте", - сказав він.

Дорошенко вважає, що слухати та звикнути до звуків ракет неможливо.

"Коли перебуваю у Харкові - багато людей не зважають на повітряну тривогу, не йдуть у приміщення. Я особисто не спускаюсь у бомбосховище, але шукаю, де дві стіни в приміщенні", - підсумував депутат.