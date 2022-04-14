Дивна історія затримання Медведчука, міняти, як мінімум, на звільнення Маріуполя – Федина

Про затримання і потенційний обмін Медведчука поділилася своїми думками Софія Федина, народна депутатка в етері Еспресо TV



Софія Федина зазначила: "Я б хотіла наголосити на кількох моментах, які мене тривожать. Медведчук це персонаж з ОПЗЖ, людина яка багато років поспіль підтримувала московську агресію, підтримувала усі московські наративи, намагалася будувати руський мир в Україні й за це він має відповідати. Але в той самий час, коли затримують Медведчука, ОПЗЖ спокійненько ходить на засідання Верховної Ради України. І тут у мене питання до того самого СБУ, до так само Ради Нацбезпеки оборони, а якось воно не корелюється між собою".



"Другий важливий момент, я не знаю, що там було у голові Медведчука чи його оточення, коли його намагалися вивозити у формі бійця збройних сил України через кордон. Всі ж розуміють, що військові не перетинають кордон і в цьому віці, бо вони не є виїзними, тобто тут ця історія є теж дуже дивна "- підкреслила народна депутатка.



"Третє, а чому Медведчуку вдалося втекти? Чий це провтик, скажемо так? Це ДБР не допрацювала, прокуратура, правоохоронні органи, СБУ? В мене особисто складається вражання, що його десь давно тримали, скажемо так, у безпечному місті, щоби витягти у той момент, коли буде вигідно підняти питання про його потенційний обмін "- поділилася думкою Федина.



"Але мені б дуже хотілося, якщо вже так Москва заступилася за Медведчука, щоб його як мінімум міняли на звільнення Маріуполя. Не просто на наших полонених, а як мінімум на звільнення Маріуполя, а бажано було б торгуватися про щось більше"- відзначила депутатка.



Нагадаємо, 13 квітня втечу Медведчука готувало ФСБ під керівництвом Путіна. Особистий охоронець затриманого дав свідчення СБУ. Відео