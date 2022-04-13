Про це повідомляє СБУ.

На відео, оприлюдненому Службою безпеки, охоронець представився як Андрій Валерійович Таран. Він розповів про місце сховку кума Путіна та подробиці невдалої втечі Медведчука з України.

"23 лютого 2022 року о першій ночі я здійснив під керівництвом Мартинова Андрія Юрійовича два виїзди навколо нашого об'єкта по вулиці Медвинській для присипляння пильності співробітників поліції, які були закріплені за нашим об'єктом", - сказав він.

Утретє вони вже виїхали вже з будинку разом з Медведчуком. Зокрема, спустившись униз по вулиці Монтажників, пересіли в інше авто, в якій був незнайомий чоловік, на ім'я Богдан.

"Після прибуття на нову адресу по вул. Яслинська 11-в, він нас залишив, повернувся через 20-30 хвилин, привізши з собою кухаря", - додав він.

За словами охоронця, до його обов'язків входила охорона будинку, і самого Медведчука.

"Тут мені розповіли "легенду" - що цей будинок орендує сімейна пара з Італії, на ім'я Сандро та Свєта", - сказав він.

За словами охоронця, у спілкуванні із дружиною Оксаною Марченко Медведчук згадував, що ФСБ РФ "усе зроблять та допоможуть". Як випливає зі свідчень Тарана, весь час Медведчук перебував у Києві, до моменту, коли була спроба остаточної втечі.

Охоронець сказав, що Медведчук повідомив, що за ним мають приїхати військові. Через деякий час приїхав чоловік у чорному одязі із жовтим пакетом. Вони піднялися нагору, за 10 хвилин вийшли, Меведчук був в українській військовій формі, балаклаві та кепці.

Також Медведчук розповідав дружині, що його втечу готує ФСБ, швидше за все, через Придністров'я, бо Білорусь та Росія вже закриті.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Медведчука.

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