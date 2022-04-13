"Коли здасть "паролі і явки" та постане перед судом": у МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука
Затриманого Медведчука слід засудити, тільки потім обмінювати на полонених, кажуть у МВС
Таку думку висловив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише 24 канал.
"Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було би правильно зробити дві речі: щонайменше, щоби він дав певні покази, тому що він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому авав гроші за рух колаборантів. Щонайбільше – було б в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес", – сказав Денисенко.
Тільки після цього слід обмінювати Медведчука, переконаний радник голови МВС.
- Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ.
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