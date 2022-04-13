"Коли здасть "паролі і явки" та постане перед судом": у МВС відреагували на пропозицію Зеленського щодо обміну затриманого Медведчука

Таку думку висловив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко, пише 24 канал.



"Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було би правильно зробити дві речі: щонайменше, щоби він дав певні покази, тому що він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому авав гроші за рух колаборантів. Щонайбільше – було б в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес", – сказав Денисенко.



Тільки після цього слід обмінювати Медведчука, переконаний радник голови МВС.

Ввечері 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука.

лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука. Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ.