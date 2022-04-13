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Головна війна з Росією У Кремлі відреагували на пропозицію про обмін полонених на Медведчука

У Кремлі відреагували на пропозицію про обмін полонених на Медведчука

13 квітня, 2022 середа
13:43
війна з Росією Медведєв

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених

Про це Медведєв написав у telegram. 

Експрезидент Росії порадив представниками української влади "озиратися на всі боки та міцно замикати двері на ніч", щоб самим не опинитися серед осіб, що обмінюються. 

"Окремі виродки, які називають себе українською владою, повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко та справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються", - написав Медведєв. 

  • 12 квітня з’явилася інформація, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука.
  • Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.
  • 13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених. 

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ОПЗЖ
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