Додатковою мотивацією, мабуть, стали арешти активів його "паломніци" Оксани в Україні. Отак виринув на світ Божий проєкт "Другая Украина", під парасолькою якого кум Путіна повизбирував колаборантів та зрадників, що снять і бачать свій реванш.

Хто ці дивні "укрАінци"? Чого хочуть вони, і чи їхні вологі мрії бодай на йоту узгоджуються з реальністю?

Володимир Скачко, обвинувачений за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). "Політичний експерт" Юрій Дудкін, у 2021 році отримав підозру за статтями 111 (державна зрада) та 161 (порушення рівноправності громадян). Політтехнолог Андрій Мішин. Руслан Коцаба, обвинувачений в Україні у державній зраді, зараз зупинився у США. Я виокремив зі списку Медведчука лише більш-менш знані прізвища, — решта ж політична шантрапа, пройдисвіти та дармоїди.

Чого хочуть? Звільнити Україну від "божевільних нацистів", які "осквернили Києво-Печерську лавру" і запровадили "сатанізм і беззаконня". Але насправді – як на мене, — перш за все, хочуть грошей, грошей і ще раз грошей

Чого хочуть? Звільнити Україну від "божевільних нацистів", які "осквернили Києво-Печерську лавру" і запровадили "сатанізм і беззаконня". Але насправді – як на мене, — перш за все, хочуть грошей, грошей і ще раз грошей. Путін їх не шкодує, коли йдеться про втілення його маразматичної ідеї "повернути Україну", точніше, — знищити нас як націю й урочисто приєднати випалений терен до свого омріяного "союзу".

Якщо вже без веселих обгорток, — то "Другая Украина" імені кума Путіна хоче того ж, чого прагнуть у кремлі. Вони спраглі реваншу, який, за словами депутата держдуми РФ Анатолія Вассермана буде тоді, "коли ми закінчимо ліквідацію терористичної організації Україна і цим покажемо, що не готові миритися з терором і в інших місцях, лише коли головний спонсор тероризму – США – зрозуміє, що подальша підтримка терору не окупається".

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Раціонального "великого Пу" не навчило велике крадівництво Медведчука на його ж проєктах "Український вибір" та ОПЗЖ. Десь там, у слідкомі Росії лякали цього "великого комбінатора" і "блакитного злодюжку" статтями карного кодексу, але що ти вдієш з кумом вождя? Тим паче коли йдеться про таке "богоугодне діло" як СВО.

Путіна навіть не переконав крах своєї воєнної авантюри, базованої, серед іншого, й на медведчуківських міфах про хліб-сіль і квіти, з якими "малороси" зустрічатимуть "визволителів". Путін, як кажуть, любитель довгої гри, а раптом Медведчук і його зграя знадобляться у ролі підручних?

Бендер-Медведчук та пригодовані ним "політтехнологи", - тупо косплеять російських умільців. Навіть на назву креативну не спромоглися, — украли в "Другой России" такого ж пройдисвіта і націонал-більшовика" Едічкі Лімонова. Але, даруйте, Скачку чи Коцабі до того ж Едічки, як до неба рачки, а Троцький (ідеал Лімонова) – явно з неукраїнської колоди

Найдивніше, — Бендер-Медведчук та пригодовані ним "політтехнологи", - тупо косплеять російських умільців. Навіть на назву креативну не спромоглися, — украли в "Другой России" такого ж пройдисвіта і націонал-більшовика" Едічкі Лімонова. Але, даруйте, Скачку чи Коцабі до того ж Едічки, як до неба рачки, а Троцький (ідеал Лімонова) – явно з неукраїнської колоди.

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Є, звісно, у появі "Другой Украины" Медведчука й позитивний аспект. Вона лише посилить гризню поміж так званими "украінствующими" в Росії, яких набралося там легіон. Це – і "комітет порятунку України" з "президентом" Володимиром Олійником і — вже не знаю ким – Олегом Царьовим. Це – і середовище Януковича, і Азаров, і незабутній Діма Табачник, що ось подався кандидатом у держдуму від "Единой России", а наразі на підтанцьовуванні у запорізького колаборанта Балицького. "Украінствующіх" у Москві зневажають, гидують ними, як будь-якими зрадниками, але за відсутністю інших, терплять і платять 30 срібняків.

Але всі ці дивні "укрАінци" мають чітко пам'ятати одну невідворотну річ. Оскільки вони є інструментом геноцидної війни Росії проти України, це за умовчанням робить їх співучасниками воєнних злочинів Путіна. Тож дочекаються вони не реваншу, а лави підсудних у Гаазі.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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