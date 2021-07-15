Дія City: Рада ухвалила законопроєкт про впровадження спецрежиму для ІТ-індустрії строком на 25 років

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



Згідно з повідомленням, базовий законопроєкт №4303 про Дія City підтримали 262 народних депутатів.



Зазначається, що законопроєкт визначає загальні засади функціонування спецрежиму Дія City, які поширюватимуться на всі ІТ-компанії в Україні.



Так, відповідно до законопроєкту, всі резиденти матимуть право самостійно здійснювати господарську діяльність та обирати форми її організації та співпраці з третіми особами. Також передбачена норма про неприйнятність прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія City. Документ передбачає презумпцію правомірності діяльності резидентів.



Документ передбачає нову форму співпраці з фахівцями - гіг-контракти, які поєднують гнучкість фрилансу та соціальні гарантії.



Законопроєкт встановлює термін у 25 років, протягом якого держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов Дія City.



У Мінцифри зауважили, що режим Дія City запроваджує комплекс стимулів для ІТ-компаній, зокрема, для щодо залучення інвестицій, а також додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власнітсь.



Водночас, зауважили у пресслужбі, участь у спецрежимі буде добровільною. Він не обмежуватиметься територіально, а діятиме по всій Україні. Резидентами можуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb