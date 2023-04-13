Для безпеки судноплавства у Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для безпеки та свободи судноплавства необхідно деокупувати Крим
Про це він сказав на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.
"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки й свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим - це Україна", - сказав Резніков.
Він також зазначив, що свобода судноплавства веде до продовольчої безпеки світу та економічної безпеки України.
- Раніше Резніков на конференції "Кримської платформи" заявив, що безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні.
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