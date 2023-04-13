Резніков: Завдання міжнародної спільноти - зробити Чорне море регіоном безпеки
Міністр оборони Олексій Резніков на конференції "Кримської платформи" заявив, що безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні
Про це пише Media Center Ukraine - Ukrinform.
"Безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні. Україна відкрита до таких обговорень, але ми маємо бути певні, що міжнародні партнери єдині у позиції, коли домінувати мають закони права, а не закони сили. Наше спільне завдання зробити Чорне море зоною безпеки", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що в Румунії почалася Чорноморська безпекова конференція "Кримської платформи". Голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник зазначила, що на конференції тривають експертні обговорення питань безпеки в рамках Чорноморського регіону.
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