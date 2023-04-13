Резніков: Завдання міжнародної спільноти - зробити Чорне море регіоном безпеки

Про це пише Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні. Україна відкрита до таких обговорень, але ми маємо бути певні, що міжнародні партнери єдині у позиції, коли домінувати мають закони права, а не закони сили. Наше спільне завдання зробити Чорне море зоною безпеки", - наголосив міністр.