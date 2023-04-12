У Румунії почалася Чорноморська безпекова конференція "Кримської платформи", - голова правління "Кримської правозахисної групи"
Голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник зазначила, що на конференції тривають експертні обговорення питань безпеки в рамках Чорноморського регіону
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Те, що Румунія приймає Першу безпекову Чорноморську конференцію є чітким підтвердженням того, що це наш надійний партнер. Стартував перший день конференції, який проходить на експертному рівні. Тривають експертні обговорення питань безпеки й викликів, які постали через російську агресію. Було представлено концепцію безпекового треку в рамках Чорноморського регіону", - зауважила Скрипник.
За словами голови правління "Кримської правозахисної групи", без розв'язання кримського питання не буде міжнародної безпеки.
"На конференції лунають заяви, що Крим та Чорне море не є виключно питанням україно-російських відносин, це питання міжнародної безпеки. Без розв'язання кримського питання не буде міжнародної безпеки. Ключова теза конференції - це те, що ми маємо об'єднуватися, щоб протидіяти агресору на всіх рівнях. На конференції також розглядається гуманітарний вимір в контексті інформаційної війни", - додала Скрипник.
- Нагадаємо, компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування української зброї.
- Також Румунія у співпраці зі США та Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе