Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Те, що Румунія приймає Першу безпекову Чорноморську конференцію є чітким підтвердженням того, що це наш надійний партнер. Стартував перший день конференції, який проходить на експертному рівні. Тривають експертні обговорення питань безпеки й викликів, які постали через російську агресію. Було представлено концепцію безпекового треку в рамках Чорноморського регіону", - зауважила Скрипник.

За словами голови правління "Кримської правозахисної групи", без розв'язання кримського питання не буде міжнародної безпеки.

"На конференції лунають заяви, що Крим та Чорне море не є виключно питанням україно-російських відносин, це питання міжнародної безпеки. Без розв'язання кримського питання не буде міжнародної безпеки. Ключова теза конференції - це те, що ми маємо об'єднуватися, щоб протидіяти агресору на всіх рівнях. На конференції також розглядається гуманітарний вимір в контексті інформаційної війни", - додала Скрипник.