СБУ дуже невдоволена досі не зміненим законодавством, — котре передбачає для підозрюваних за статтями 110 і 111 ККУ (держзрада і зазіхання на територіальну цілісність) таку ж можливість вийти під заставу, як і для звичайних кримінальників. Хіба суми більші.

Малюк хоче законодавчого скасування такої можливості чи хоча б жорсткої роботи фіскальних органів щодо з'ясування походження грошей на багатомільйонні застави.

Так, це про Пашу-Мерседеса і 33 мільйони. Але не тільки про нього. Хоча конкретно щодо екснастоятеля Лаври СБУ абсолютна впевнена у фаховості юридичної бази справи проти Паші — тобто, гуляти йому недовго.

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Взагалі руссо-попи - окрема і цінна категорія клієнтів СБУ. За одного, як повідомив Василь Малюк, сильноправославні дали аж 28 наших полонених бійців на обмін.

А загалом попів-фігурантів справ, ініційованих СБУ, аж 64 тушки. З них 15 архієреїв. І 14 з них вже відгребли свої вироки у справах (свіженький — митрополит "УПЦ" Іонафан з Тульчинської єпархії, отримав 5 років в'язниці як з куща).

Тобто, СБУ свою роботу в цьому специфічному середовищі виконує. А от законодавці поки не дуже. Майже мільйон доларів застави за Пашу-Мерседеса — просто плювок в обличчя українцям. Але що вдієш — має право, закон досі передбачає таку можливість.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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