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OPINION

Несвященна війна глави Російської православної церкви патріарха Кирила проти України

Борис Ґудзяк
9 серпня, 2023 середа
12:03
Погляд Борис Ґудзяк

У війні проти України Кремль надає зброю, тоді як Російська православна церква, на мій погляд, надає ідеї

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ми часто чуємо, що триває багатовікова боротьба проти імперських сил, які прагнуть знищити українську ідентичність, церковне життя і власне право українців на існування. Як і за часів царату та радянської доби, Російська православна церква відіграє в таких намаганнях провідну роль.

У розумінні Кремля і за висловлюваннями лідера РПЦ Патріарха Кирила, нинішнє вторгнення в Україну є "метафізичною битвою", для якої РПЦ із задоволенням надала ідеологічне обґрунтування. "Будь-яка війна повинна мати зброю та ідеї. У цій війні Кремль надає зброю, тоді як Російська православна церква, на мій погляд, надає ідеї", - стверджує архімандрит Кирило Говорун, православний священник і богослов, який у 2000-х роках працював у центральних офісах Московського патріархату, а зараз є професором Університету Лойоли Мерімаунт у Каліфорнії.

Російська православна церква традиційно була палкою прихильницею світської влади в Росії. Так було протягом століть в епоху Російської імперії. Так було і після того, як Сталін відродив і реорганізував Російську православну церкву в 1943 році після 25 років жорстоких радянських переслідувань. Так і нещодавно РПЦ відігравала важливу роль у просуванні візії Владіміра Путіна щодо відновлення Російської імперії. У 2012 році Патріарх Кирило звернувся до Путіна особисто як до спасителя сучасної Росії й порівняв його правління з "чудом Божим."

Підтримка Російської православної церкви зростала в міру того, як просувалось вторгнення в Україну, а Патріарх Кирило став одним із найвідоміших пропагандистів війни. У своїх проповідях він звинувачує "іноземні сили" у спробах розділити Росію та Україну, які він часто називає "одним народом". Ці тонко завуальовані спроби звинуватити у війні західний світ, заперечуючи при цьому право України на незалежну національну ідентичність, тісно перегукуються з імперіалістичними тезами Кремля.

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Патріарх Кирило продовжує захищати вторгнення, попри наростальну кількість доказів російських воєнних злочинів, скоєних в Україні. Його не зворушили ані звірства, виявлені у звільнених містах, таких як Буча, ані нескінченні свідчення про масові вбивства, сексуальне насильство, катівні, викрадення дітей і примусові депортації по всій окупованій Росією території України. Він мовчить на постійні ракетні та безпілотні атаки по цивільних об'єктах, включаючи багатоквартирні будинки, торгові центри, церкви, лікарні, школи та зерносховища.

Натомість Патріарх Кирило зазначив, що РПЦ, можливо, навіть готова не помічати таких злочинів. "Церква усвідомлює, що якщо хтось, керуючись почуттям обов'язку і необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине, виконуючи свій військовий обов'язок, то він, поза всяким сумнівом, робить вчинок, який на вагу складанню жертви. Він жертвує собою заради інших. І тому ми віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які скоїла людина", - заявив Кирило у своїй проповіді у вересні 2022 року.

Хоча спроби Патріарха Кирила виправдати вторгнення Росії в Україну привернули значну міжнародну увагу, його позиція далеко не виняткова і, як видається, широко репрезентує настрої в сучасній Росії. Дійсно, російська агресія проти України не є результатом планів, визначених лише президентом Путіним, і Патріарх Кирило не єдиний представник істеблішменту, який публічно підтримує вторгнення. Навпаки, рівень підтримки або, принаймні, мовчазної згоди серед Російської православної церкви та російського суспільства в цілому залишається скандально високим.

Жоден із близько 400 єпископів Російської православної церкви в Росії не виступив проти війни. Духовенство РПЦ — це величезна організація, що налічує понад 40 000 штатних кліриків, священників і дияконів по всьому світу. Лише близько 300 представників духовенства підписали спільну публічну заяву з критикою війни, причому багато з підписантів перебувають за межами Росії. Щобільше, 700 ректорів університетів підписали публічну заяву на підтримку війни.

Хоча до опитувань громадської думки в тоталітарних суспільствах слід ставитися з високим ступенем скептицизму, наявні дані свідчать про те, що громадська підтримка російського вторгнення в Україну залишається стабільно вищою за 70% протягом останніх півтора року, згідно з даними єдиної міжнародно визнаної незалежної соціологічної служби в Росії - "Левада-Центр". Внесок Російської православної церкви в цей про-військовий консенсус був значним і жахливим.

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Російський богослов Сергій Чапнін, який раніше був заступником головного редактора видавництва Московського Патріархату, а зараз працює в Центрі православних досліджень Фордхемського університету, різко критикує те, що вважає лицемірством єпископів РПЦ. У своєму відкритому  листі опублікованому в лютому 2023 року, він дорікає їм за те, що вони "озлоблені будівничі замків, які змішують коктейль з імперського міфу, образів і неймовірно примітивної есхатології. Ви підтримуєте того [Патріарха Кирила], хто виправдовує воєнні злочини та зраджує Церкву. Ви повторюєте його слова та переказуєте його злочинні аргументи".

У своїй проповіді в січні 2023 року Патріарх Кирило передбачив, що внаслідок російського вторгнення Російська православна церква затріумфує в Україні, і попередив: "Від розкольників не залишиться й сліду, тому що вони виконують диявольський наказ, розмиваючи православ'я на Київській землі". Це моторошне пророцтво навряд чи здійсниться. А поки Кирило намагається виправдати імперську агресію, українці демонструють власні духовні цінності через солідарність. Попри жахіття російського вторгнення, українці всіх віросповідань і верств населення залишаються єдиними. Ними рухає прагнення до свободи, що є протилежністю до нетерпимості, яку проповідує Кирило.

Джерело

Про автора: Борис Ґудзяк — митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США, громадський діяч, провідний науковець у галузі церковної історії, президент Українського католицького університету.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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